Будуть шукати винних: Арестович зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

Ексрадник вважає, що державні рішення - це коли планування наслідків йде хоча б п'ять-сім років уперед.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович зробив невтішний прогноз у війні, яку РФ розв’язала проти України. Він вважає, що планування наслідків повинно відбуватися хоча б на п’ять років вперед.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Усі радикальні настрої – не державні у своїй основі. Вони лише маскуються під державні “патріотичними” криками. Державні рішення - це коли планування наслідків йде хоча б п'ять-сім років уперед. Якщо далі так продовжиться, до листопада всі радикали, нездатні взяти зброю, що радикалізують із остигаючих квартир, будуть тепленькими, а всі здатні взяти - шукати винних усередині країни. Головне і першим, і другим, не уникати при цьому дзеркал”, - сказав Арестович.

Нагадаємо, що Збройні сили України 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

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