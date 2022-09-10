Будуть сідати і домовлятися зі світом: Резніков розповів, якою буде постпутінська Росія

Очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що Росія за час повномасштабного вторгнення до України відкотилася в економіці на 10-15 років.

Саме тому наступникам Путіна доведеться "сідати і домовлятися з основними гравцями світу".

Про це Резніков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я думаю, що той, хто очолить уряд РФ, буде якраз шукати можливість витягнути свою країну з тої прірви, в яку вона летить сьогодні, вони просто цього ще не всі усвідомили до кінця. А для того, щоб хоча б зупинити це падіння – вони мінімум на 10-15 років в мінус пішли по економіці, по всьому – щоб не шмякнутися досить боляче, вони будуть шукати варіанти зняття певних санкційних обмежень", - вважає Резніков.

За його словами, для цього росіянам треба буде сідати і домовлятися з основними гравцями світу.

"А основні гравці якраз і будуть тими партнерами, законодавцями моди, зараз модно не любити РФ, модно робити для них будь-які обмеження, і ця мода буде продовжуватися", - переконаний Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть втікати. Попри це про точні дати закінчення війни Резніков прогнозувати не береться.

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