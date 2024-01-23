Скорочення зарплат бюджетникам: економіст відповів, коли Україна буде змушена почати друк грошей

Влада України зможе уникнути друкування грошей протягом січня-лютого 2024 року, щоб не пришвидшувати інфляцію. Проте якщо допомоги західних партнерів не буде, верстат увімкнуть.

Про це під час телемарафону сказав кандидат економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"Безумовно, МВФ просить Україну не робити цього, я маю на увазі не вмикати друкарський верстат. Тому що це може в кінцевому рахунку пришвидшити інфляцію... Ми зможемо обійтися без цього... січень... лютий також", – сказав він.

Проте, за його словами, якщо західна допомога не надійде до початку березня, тоді, на жаль, "доведеться думати і про верстат, і про те, що будуть скорочення певних видатків, тобто зарплати та інші платежі бюджетникам".

Тим часом, за звітом НБУ та даними Державної служби статистики України, у грудні 2023 року інфляція залишилася на рівні листопада – 5,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Раніше голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу.

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