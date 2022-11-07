"Будуть топити власні війська": Жданов розповів, чи підірве РФ Каховську ГЕС

В разі підриву Каховської ГЕС під воду піде лівий берег на Херсонщині, де перебувають російські війська.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни ніколи не підірвуть Каховську ГЕС, бо таким чином знищать свої ж війська.

"Ніколи. Це 100% шантаж. По-перше, справа в тому, що зараз з лівого берега Дніпра вони примусово відселяють цивільне населення і обладнають лінію оборони, куди заводять свої війська, мінують берег і все інше. У разі підриву ГЕС саме лівий берег першим піде під воду. Виходить, вони будуть топити власні війська? По-друге, падіння рівня води в Дніпрі, яке забезпечує Каховська ГЕС, осушує Північно-Кримський канал", - сказав Жданов.

Він додав, що вода в Крим може бути подана тільки з відновленням самої греблі. Тож, навіть залишаючи Херсонщину в РФ сподіватимуться, що вони відстоять Крим.

Нагадаємо, що російська окупаційна влада перемістила свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська. Росіяни залякують цивільних мешканців підривом греблі Каховської ГЕС.

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