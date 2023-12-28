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Будуть відповідати за звірства: стало відомо, кого розстріляли окупанти в районі Роботиного

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Будуть відповідати за звірства: стало відомо, кого розстріляли окупанти в районі Роботиного

Десантно-штурмові війська України / Ілюстративне фото / Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Росіяни продовжують чинити воєнні злочини в Україні.

Військовослужбовці армії РФ в одному з районів Запорізької області розстріляли українських військових. Йдеться про бійців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Російські солдати умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту. Це є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та інших норм міжнародного гуманітарного права.

Кого розстріляли окупанти

Як зазначають у командуванні, йдеться про вбивство росіянами трьох військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Бійці вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

"Кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з російської федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", – запевняють у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, Україна встановила ймовірних підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених на Запоріжжі. Ними є російські окупанти із 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії ("Псковська десантна дивізія"). 

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Дата публікації
Перегляди
1183
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