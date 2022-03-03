Будуть використовувати як гарматне м'ясо: жителів так званих "ЛДНР" набирають для війни в Україні

Будуть використовувати як гарматне м'ясо: жителів так званих "ЛДНР" набирають для війни в Україні

Більшість із цих людей мають російські паспорти.

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості “гарматного м’яса”.

Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ", - розповів Залужний.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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