Будуть згадувати з жахом: Стерненко анонсував операцію України в Криму

Окупований Крим / © із соцмереж

Реклама

На російських окупантів у тимчасово захопленому Криму чекають серйозні проблеми.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про це 21 червня.

«Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати — тому не заздрю», — сказав Стерненко.

Реклама

Інших деталей до цієї заяви він не навів.

Ситуація в Криму — що відомо

Нагадаємо, що окупований Крим залишається одним із ключових напрямків у війні Росії проти України. Півострів використовується російськими військами як важливий логістичний та військовий плацдарм.

У ЗСУ 21 червня заінтригували заявою після ударів по Керчі.

Також відомо, що ситуація в Криму вийшла з під контролю РФ. Там немає бензину, а окупаційна влада терміново обмежила рух транспорту вночі.

Реклама

Додамо, що систематична кампанія українських військ із завдання ударів середньої дальності по об’єктах логістики призвела до серйозного збою в забезпеченні російських військ.

Новини партнерів