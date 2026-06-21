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Будуть згадувати з жахом: Стерненко анонсував операцію України в Криму
Радник міністра оборони заявив, що окупанти в Криму «з жахом згадуватимуть» те, що готує Україна
На російських окупантів у тимчасово захопленому Криму чекають серйозні проблеми.
Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про це 21 червня.
«Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати — тому не заздрю», — сказав Стерненко.
Інших деталей до цієї заяви він не навів.
Ситуація в Криму — що відомо
Нагадаємо, що окупований Крим залишається одним із ключових напрямків у війні Росії проти України. Півострів використовується російськими військами як важливий логістичний та військовий плацдарм.
У ЗСУ 21 червня заінтригували заявою після ударів по Керчі.
Також відомо, що ситуація в Криму вийшла з під контролю РФ. Там немає бензину, а окупаційна влада терміново обмежила рух транспорту вночі.
Додамо, що систематична кампанія українських військ із завдання ударів середньої дальності по об’єктах логістики призвела до серйозного збою в забезпеченні російських військ.