Будуть змушені йти на "дистанційку": у МОЗ відзвітували про вакцинацію серед освітян

Будуть змушені йти на "дистанційку": у МОЗ відзвітували про вакцинацію серед освітян

Голова МОЗ закликав працівників сфери освіти щепитись проти коронавірусу.

В Україні принаймні одною дозою вакцини від коронавірусу свій персонал на 100% щепили понад 900 шкіл. Водночас близько 6 тисяч - ще не вакцинували і 80% своїх працівників, аби працювати у звичній формі під час посилення карантину.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 29 вересня.

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тисяч закладів середньої освіти в Україні ще не досягли показників щеплення своїх працівників від COVID, рекомендованих урядом", - сказав Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ, зауважив, що вакцинальна кампанія триває і закликав всіх, зокрема і працівників сфери освіти, щепитись проти коронавірусу. Він зазначив, що наразі понад 900 шкіл вже вакцинували 100% своїх працівників принаймні одною дозою вакцини.

"Для роботи у "червоному" рівні епіднебезпеки офлайн навчання буде можливим лише в тих закладах освіти, всі працівники якого пройшли повний курс вакцинації… Якщо хтось з керівників вважає, що це неможливо, я маю на це відповідь: ще перебуваючи в "жовтому" рівні епіднебезпеки, більше 900 шкіл досягли 100%-го охоплення вакцинацією працівників хоча б однією дозою вакцини проти COVID-19. Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать вже найближчим часом і зможуть працювати навіть у разі введення "червоного" рівня епіднебезпеки", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.

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