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"Будували з Монастирським багато планів": Резніков про падіння гелікоптера в Броварах

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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"Будували з Монастирським багато планів": Резніков про падіння гелікоптера в Броварах

Фото: Associated Press

Міністр оборони України висловив щирі співчуття рідним всіх, хто загинув.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав особистою трагедією падіння гелікоптера в Броварах та розповів, що близько товаришував з міністром Денисом Монастирським і його заступником Євгеном Єніним.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Трагедія, яка сьогодні зранку сталася з гелікоптером в Броварах для мене є персональною трагедією. Ми близько товаришували з міністром Денисом Монастирським і його заступником Євгеном Єніним, будували багато нових планів. Мої щирі співчуття рідним всіх, хто загинув в гелікоптері і в результаті цієї аварії. Постраждали і загинули діти – це страшна трагедія. Результати розслідування причин катастрофи ми дізнаємось офіційно. Я б зараз не хотів казати на випередження, що стало причиною трагедії", – зазначив Олексій Резніков.

ТСН зібрав основні версії авіакатастрофи у Броварах 18 січня. Зазначимо, що за розслідування цієї справи взялися слідчі Служби безпеки України.

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