Басейн на кожній базі відпочинку: у Кирилівці вирішували, як будуть оговтуватися після провального сезону

Басейн на кожній базі відпочинку: у Кирилівці вирішували, як будуть оговтуватися після провального сезону

Цьогорічний курортний сезон на базах відпочинку у Запорізькій області назвали провальним.

У Кирилівці підбили підсумки цьогорічного курортного сезону. Адміністрація міста та власники баз відпочинку залишилися ним незадоволеними і назвали його провальним.

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Питання, як покращити сезон наступного літа обговорили на засіданні колегії Запорізької облради, повідомляє Кирилівська селищна рада.

На засіданні зазначили, що проблеми нашестя медуз та викидання на берег значної кількості водоростей стали основними причинами провалів курортних сезонів останніх років.

"Якщо наші курорти не відвідуватимуть туристи, то й інші громади півдня не матимуть доходів. Тому варто детально вивчити питання "осолонення" і збільшення кількості медуз. Ці проблеми варто вирішувати системно та разом, — зазначив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.

Представники курортного бізнесу зараз змушені шукати вихід з ситуації що склалася. Один із варіантів вирішення проблеми — будування басейнів на базах відпочинку. На багатьох туристичних базах вони вже є, деякі навіть з підігрівом.

За прогнозами Кирилівської селищної ради, за 1-2 роки майже кожен об’єкт курортного бізнесу в регіоні матиме хоча б один басейн.

Цьогорічний сезон був найгіршим з усіх попередніх, оскільки у червні стояла прохолодна погода із дощами та зливами, а у липні на узбережжі почалося нашестя медуз, що стало причиною закінчення курортного сезону на 2 тижні раніше ніж планувалося.

За словами екологів, присутніх на засіданні ради, останні декілька років солоність Азовського моря значно збільшилася, що призвело до заходу з Чорного моря у Азовське медуз, а головними причинами збільшення рівня солоності у Азовському морі є недостатня кількість прісної води рік, які впадають у нього та підвищення середньорічної температури, що призводить до збільшення випарювання морської води.

За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, методів боротьби із нашестям медуз, окрім встановлення у морі загороджувальних сіток, наука не знає. Також еколог зазначив, що найближчими роками ситуація із медузами у Азовському морі навряд чи зміниться, якщо нічого не робити із ріками, які в нього впадають.

Нагадаємо, що у Запорізькій області у Примпосаді нашестя медуз. Тварини окупували море поблизу берега і псують відпочинок туристам.

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