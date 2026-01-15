ТСН у соціальних мережах

Будинки з електроопаленням можуть прирівняти до критичної інфраструктури — деталі

У будинках з електроопаленням обіцяють не відключати світло.

Будинки на електроопаленні планують не відключати

Будинки на електроопаленні планують не відключати / © brovary.net.ua

Кабінет міністрів може зарахувати житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

«Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійне обігрівання», — сказала вона.

Раніше Свириденко розкрила перші подробиці, як і де в Україні планують пом’якшити комендантську годину.

Також вона розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня.

