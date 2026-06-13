Українцям роздадуть "будиночки в селі": кому дістанеться житло та за яких умов

Житло для ВПО

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В Україні презентували житлову програму «Будиночок в селі». Вона передбачає викуп громадами вільних приватних будинків з метою подальшого надання їх внутрішньо переміщеним особам для тривалого проживання.

Про це розповіла Олена Шуляк.

Ініціатори проєкту наголошують, що програма має на меті не лише забезпечити переселенців житлом, а й сприяти розвитку українських громад. Очікується, що заселення порожніх будинків допоможе підтримати місцеву економіку та залучити нових мешканців до життя громад.

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Водночас успіх ініціативи залежатиме не лише від наявності житла. Серед ключових факторів називають можливість працевлаштування, доступ до соціальної інфраструктури, медичних та освітніх послуг, а також загальну якість життя в населених пунктах.

«Було обрано громади, які максимально готові до запуску такого проєкту», — зазначила вона.

У деяких регіонах приріст ВПО становить 25-30% до мешканців громади. Це досить великий показник.

Наразі триває обговорення попиту на таке житло серед переселенців та готовності громад долучитися до реалізації програми.

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Як ми писали, окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб потрібно було подати заяву на допомогу до 1 червня, щоб не втратити право на виплати за попередні місяці. Йдеться про дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу, але згодом правила були змінені. Якщо заяву подати після 1 червня, допомогу призначатимуть лише з місяця звернення, без компенсації за попередні місяці.

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