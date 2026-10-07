Будинок понищено, на подвір’ї — 8-метрова вирва: жінка розповіла про удар РФ по Прилуках

Російська ракетна атака

Реклама

Російська ракета зруйнувала будинок родини в Прилуках Чернігівської області, залишивши на подвір’ї вирву діаметром близько 7–8 метрів. Господарі дивом встигли сховатися в укритті за кілька хвилин до удару.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

Реклама

Мешканка Прилук Олена розповіла журналістам, що перед атакою її чоловік пішов на базар, а вона разом із донькою та зятем встигла дістатися бомбосховища. За її словами, вибух пролунав практично одразу після того, як вони сховалися.

Реклама

«За п’ять хвилин встигли до бомбосховища добігти. Чоловіка відправила на базар за десять хвилин до того. А ми за п’ять хвилин… Получилося так, що не судьба померти», — розповіла жінка.

Після російського удару від будинку та господарських споруд родини залишилися фактично руїни. На місці влучання утворилася величезна вирва діаметром 7–8 метрів, навколо якої видно уламки зруйнованих будівель. На подвір’ї також залишилися фрагменти ракети.

Олена розповіла, що родина будувала своє житло протягом усього життя, а тепер усе втратила. Показуючи наслідки удару, жінка не стримувала сліз.

«Нам розказували, що вона [ракета] полетіла отут, повернулася, облетіла і сюди впала. Діти успіли повтікати. Там лежить боєголовка від неї», — сказала мешканка Прилук.

Реклама

Нагадаємо, в середу, 7 жовтня, російська терористична армія атакувала місто Прилуки на Чернігівщині крилатими ракетами. Станом на 14:00 кількість загиблих зросла до 14 осіб, серед них — четверо дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.

Новини партнерів

Новини партнерів