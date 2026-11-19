Посадовець Міноборони, який підозрюється у незаконному збагаченні / © СБУ

Реклама

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією викрила керівника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони на незаконному збагаченні на суму 12,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Реклама

За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ посадовець набув активів, які значно перевищують його офіційні доходи. Йдеться про майно, оформлене на самого фігуранта та членів його родини протягом 2022–2026 років і не відображене в деклараціях:

Реклама

приватний будинок і земельну ділянку;

новий автомобіль преміального класу;

готівку в доларах США та євро на загальну суму понад 6,8 мільйона гривень.

Установа, яку очолював підозрюваний, виступає замовником будівельних, відновлювальних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони. Правоохоронці перевіряють версію про те, що чиновник міг використати свої службові повноваження для отримання цих статків, а також встановлюють точне походження активів.

Посадовця вже відсторонили від виконання обов’язків. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення), санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі. До суду скерували клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми писали про те, що до суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів