Будинок з плівок НАБУ та електростанція за мільйон: що задекларував ексгенпрокурор Кравченко

Руслан Кравченко / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виїхав з України після корупційного скандалу, подав декларацію про майновий стан після звільнення, у якій зазначив користування орендованим будинком у Козині вартістю 22,8 млн грн, земельною ділянкою за 3,1 млн грн та газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

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За даними антикорупційної організації, Кравченко вперше задекларував орендований будинок площею майже 300 кв. м, який фігурує на записах НАБУ. Його вартість, згідно з декларацією колишнього генпрокурора, становить 22,8 млн грн, а землі під ним — ще 3,1 млн грн.

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У ЦПК нагадали, що раніше журналісти Bihus.Info повідомляли: будинок оформлений на 73-річну жінку, яка незадовго до цього зареєструвала фізичну особу-підприємця.

Крім того, за інформацією організації, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляв, що довірена особа Кравченка на ім’я Кропива координувала ремонтні роботи в цьому будинку. Зокрема, у розмовах ішлося про встановлення сигналізації, камер відеоспостереження та каміна, а також про придбання й заміну побутової техніки та розв’язання проблем із льодогенератором.

У новій декларації Кравченко також вказав право користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн. Як зазначає ЦПК, обладнання належить агрофірмі «Світанок», де офіційно працює дружина колишнього генпрокурора.

Власниками агрофірми є родина Засух, яку ЦПК називає однією з найвпливовіших на Київщині. В організації також звернули увагу, що директором підприємства є Олег Цаплієнко — депутат Київської обласної ради, обраний від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

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У Центрі протидії корупції наголосили, що оприлюднені відомості про майно та зв’язки в оточенні родини Кравченка порушують питання доброчесності посадовців. В організації також виступили за проведення відкритого конкурсу на посаду генерального прокурора, зазначивши, що під час призначення керівника прокуратури ключовим критерієм має бути доброчесність, а не лояльність до президента.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко повністю припинив роботу в органах прокуратури. Він за власним бажанням написав заяву про звільнення після того, як не повернувся до України з офіційної поїздки та не став до виконання службових обов’язків.

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