Укрaїнa
109
1 хв

Буферна зона на фронті розширились втричі — офіцер штурмових військ пояснив причини

Сьогодні буферна зона значно розширюється завдяки FPV.

Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН

Буферну зону сьогодні можуть контролювати FPV-дрони. Так, вона втричі більша, ніж раніше.

Про це розповів журналіст Денис Ярославський в ефірі День.LIVE.

Буферна зона розширюється

На початку 2024 року оперативна глибина цих безпілотників становила близько 10 км.

«Зараз ми дістаємо на 25-35 км, залежно від моделі FPV», — зазначив він.

Ситуація, додає Ярославський, може змінюватися.

Раніше Зеленський заявив, що українські війська мають створити «буферну зону» на території Росії в напрямку Харківської області. Він пояснив, що це дозволить російській артилерії не досягати українських позицій і населених пунктів. Президент підкреслив, що захист міст потребує ППО, укриттів критичної інфраструктури та відсування лінії обстрілу.

109
