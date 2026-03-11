- Дата публікації
-
Буферна зона на фронті розширились втричі — офіцер штурмових військ пояснив причини
Сьогодні буферна зона значно розширюється завдяки FPV.
Буферну зону сьогодні можуть контролювати FPV-дрони. Так, вона втричі більша, ніж раніше.
Про це розповів журналіст Денис Ярославський в ефірі День.LIVE.
Буферна зона розширюється
На початку 2024 року оперативна глибина цих безпілотників становила близько 10 км.
«Зараз ми дістаємо на 25-35 км, залежно від моделі FPV», — зазначив він.
Ситуація, додає Ярославський, може змінюватися.
Раніше Зеленський заявив, що українські війська мають створити «буферну зону» на території Росії в напрямку Харківської області. Він пояснив, що це дозволить російській артилерії не досягати українських позицій і населених пунктів. Президент підкреслив, що захист міст потребує ППО, укриттів критичної інфраструктури та відсування лінії обстрілу.