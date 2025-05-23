Буферна зона Путіна: Портников пояснив, які регіони під загрозою і чим це закінчиться

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін не вперше говорить про створення якихось буферних зон. Заяви диктатора лунають на тлі захоплення ЗСУ великої території Курщини, а це поставило під сумнів безпеку російських прикордонних регіонів.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников.

«Для того, щоб розуміти, що таке взагалі буферна зона Росії на кордоні з Україною, треба розуміти, де закінчуються кордони Росії з точки зору російського президента та керівництва його країни. Звісно, ці кордони закінчуються на адміністративних кордонах Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей», — зазначив він.

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«Я вже не можу вам чітко зараз сказати, хто з ким має кордон, з точки зору російської окупації, де прикордонна територія, а де вже внутрішня територія Росії з точки зору Путіна. Буде організовано ще буферну зону», — продовжив він.

Портников наголошує, що «ми не просто маємо відійти на адміністративні кордони своїх власних областей, але погодитися з тим, що російські війська забезпечать безпеку цих територій через шляхом окупації частини територій, скажімо, Харківської області, Дніпропетровської області.

«І от те, що Путін говорить, що створюється буферна зона, це, скажімо, коли російські війська окуповують частину Харківської і Дніпропетровської областей з метою створення буферної зони для забезпечення суто російських регіонів. В один прекрасний день на території цих так званих буферних зон проводяться референдуми про приєднання цих територій до Російської Федерації. Оголошується, що Дніпропетровська, Харківська і Сумська області — це тепер російські регіони», — пояснив він.

Нагадаємо:

22 травня Путін заявив, що російські війська нібито почали реалізацію плану зі створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною.

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«Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України», — стверджує російський диктатор.

З його слів, збройні сили РФ вже нібито «почали виконувати це завдання». Пізніше Путін також повідомив, що мав на увазі Курську, Брянську та Бєлгородську області, які межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяви Путіна про нібито реалізацію плану зі створення «буферної зони» вздовж кордону з Україною. Сибіга закликав світ тиснути на Путіна.

«Я нагадую світові, що заяви Путіна про „буферну зону“ пролунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру», — написав Сибіга у соцмережі Х.

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Зазначимо, що під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня 2024 року Путін говорив про плани створити на територіях України «санітарну зону».

Як відомо, Україна та її західні партнери неодноразово вимагали від Росії погодитися на безумовне припинення вогню на фронті щонайменше на 30 діб для проведення у цей час мирних переговорів між Києвом і Москвою. Росія ці заклики відкидає. Не приймає РФ і допомогу Ватикану у мирних переговорах.