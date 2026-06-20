Буферна зона та удари по НПЗ: експерт назвав сценарії загострення з Білоруссю

Білорусь / © ТСН.ua

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Удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які обслуговують російську армію, та створення буферних зон на прикордонних територіях є цілком реальними сценаріями загострення ситуації довкола Білорусі у майбутньому.

Таку думку висловив ізраїльський військовий аналітик та експерт Ігаль Левін у своєму Facebook.

За його словами, сценарій ударів по об’єктах у Білорусі, які використовують окупанти, або по встановленому росіянами обладнанню, не є фантастичним. Крім того, експерт припускає ймовірність військових дій безпосередньо на кордоні.

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«Я б також не відкидав імовірність тих чи інших прикордонних подій, під час яких займаються прикордонні території з метою створення буфера, тиску на Мінськ або сковування якихось сил — теж цілком реальний сценарій у певному майбутньому», — зазначив Левін.

Слабкість режиму та загроза для Лукашенка

Аналітик підкреслив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має високу політичну інтуїцію і чудово розуміє ці ризики. Населення країни становить лише 9 мільйонів людей, причому значна частина громадян налаштована проти чинної влади після жорстко придушених протестів 2020–2021 років. Спираючись на такий мобілізаційний ресурс, вести тривалу війну неможливо — максимум тримати оборону та намагатися зберегти лояльність армії.

Левін нагадав, що надавши свою територію для наступу ЗС РФ на Київ у 2022 році, Мінськ юридично став державою-співучасником агресії. Тоді Білорусі вдалося уникнути негайної відповіді лише тому, що союзникам «було не до Мінська».

Дрейф від Москви як спосіб виживання

За прогнозом експерта, якщо в Росії почнуться важкі часи через виснаження армії та економіки, Білорусь залишиться без протекції Кремля. Саме тому для Лукашенка зараз логічно розпочати кулуарний діалог із Заходом.

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«Тому розумно з його боку… почати повільний діалог, і не просто діалог, але й заділ на майбутнє: що він може дати, чим відшкодувати 2022 рік тощо. Я навіть не здивуюся, якщо закулісно, на рівні високих представників та дипломатів, такий діалог уже ведеться», — пише аналітик.

Левін підсумував, що майбутнє всього пострадянського простору залишатиметься під впливом Москви лише у разі її повної перемоги у війні. В усіх інших сценаріях на регіон чекає велике переформатування, і Білорусі, за прикладом Вірменії, уже час починати свій дрейф подалі від Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висунув жорсткий ультиматум самопроголошеному лідерові Білорусі Олександру Лукашенку. Київ вимагає негайно припинити допомогу країні-агресорці Росії в коригуванні ударів по українських містах. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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