"Бухгалтерія ледве встигає підраховувати": українці "ввімкнулися" і надсилають мільйони гривень на підтримку ЗСУ

За добу БФ вдалося зібрати коштів більше ніж за рік.

На тлі напруженої ситуації на сході України українці згуртувалися і включилися в допомогу ЗСУ. Вони стали активно надавати грощову підтримку благодійним організаціям, які опікуються армією.

Так, в БФ "Повернись живим" за добу надійшло більше ніж за весь минулий рік. Про це повідомляють на сторінці фонду.

"За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік (20 502 560,36 грн). Доба проти року. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій", йдеться в повідомленні.

Як стверджує керівник фонду Тарас Чмут, рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів — чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах.

"Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає. Ми дякуємо всім, хто долучився та долучається до допомоги! Люди, ви неймовірні. Найкращий тил! Найсильніша поміч війську!", - говорять у БФ.

Допомогти українській армії громадяни можуть за посиланням.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував резервістам за те, що вони масово йдуть до військкоматів та готові захищати Україну.

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