"Бухим менше їздити треба": 16-річний "мажор" з Харкова у суді сміявся та грубіянив дочці загиблого в ДТП

"Бухим менше їздити треба": 16-річний "мажор" з Харкова у суді сміявся та грубіянив дочці загиблого в ДТП

Адвокатка підозрюваного просила родичів загиблого "не провокувати хлопця".

Підозрюваний у смертельній ДТП в Харкові 16-річний "мажор" Микола Х. під час перерви в суді нагрубіянив родичам загиблого в ДТП водія.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався зранку 19 січня в Червонозаводському райсуді Харкова. Донька загиблого в ДТП Ігоря Носова Анастасія помітила, що підозрюваний під час перерви в суді сміється до неї. Вона поцікавилась, чому він це робить. Тоді за свого підзахисного заступилась його адвокатка Інна Данилова, яка запитала дівчину, "чому їй це не подобається" і попросила нібито не провокувати.

Тоді 16-річний водій Infiniti, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП заявив: "Бухим менше їздити треба".

Нагадаємо:

Моторошна аварія сталася у Харкові 26 жовтня пізно увечері. Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що на момент ДТП загиблий водій був нетверезим. Рідні чоловіка, який загинув у ДТП за участі 16-річного "мажора" в Харкові, не вірять, що Ігор Носов був нетверезим.

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