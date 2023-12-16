"Буковель рятує від мобілізації": росЗМІ видали нову маячню про Україну — StopFake

Російські ЗМІ продовжують активно розганяти фейки про мобілізацію та "Буковель".

Про це повідомляє факт-чекінговий портал StopFake, який взяв коментар у прес-служби курорту.

Портал приводить скріншоти з російських пропагандистських сайтів, зокрема, "НТВ" та "ZOV Закарпаття", які стверджують, що начебто "Буковель" за гроші рятує гостей від мобілізації".

У коментарі Stop Fake прес-служба "Буковелю" спростувала цю інформацію та зазначила, що представники ТЦК мають повний доступ на територію курорту.

В "Буковелі" зазначили, що це не перший фейк, націлений проти них, що може говорити про організовану інформаційну кампанію.

Так, раніше StopFake спростовував подібну дезінформацію про те, що на в'їзд до Буковеля нібито вишикувалася черга з машин — і ТЦК нікого не перевіряє.

Також прес-служба "Буковеля" зазначила, що курорт "є вагомим платником податків до державного та місцевого бюджетів, який продовжує підтримувати економіку держави під час війни", на території курорту "проходять реабілітацію після фронту тисячі українських військових", а "тисячі робочих місць, створені курортом та суміжними галузями, у зв'язку з його роботою, дають можливість людям з усієї України утримувати свої сім'ї".

Портал Stop Fake зазначає, що мобілізація у ЗСУ займає окреме місце в інформаційній війні Росії проти України, де кремлівський агітпроп намагається показати те, що в Україні почали мобілізувати дітей та жінок через брак людей, і що ТЦК почали агітувати мобілізуватися людей похилого віку.

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