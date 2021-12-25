"Буковельський експрес": "Укрзалізниця" запустила новий потяг до Українських Карпат (фото)

Новий потяг курсуватиме за маршрутом Львів — Ясіня — Львів.

"Укрзалізниця" запустила експрес до найвідоміших туристичних місць Українських Карпат. Новий потяг курсуватиме від 25 грудня за маршрутом Львів — Ясіня — Львів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, новим поїздом пасажири можуть менш ніж за 5 годин доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі автобусними шатлами за 20 хвилин до ГК "Буковель".

Також експрес зручний для пасажирів, які подорожують з Києва та зворотно поїздом № 91/92 Київ — Львів — Київ. У разі відсутності місць на прями поїзди вони зможуть дістатися до Українських Карпат лише з однією зручною пересадкою.

"Крім того, поїзд буде зручним для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скель Довбуша, які розташовані в Яремче; найдовшого села в Україні — Микуличин; до віадука у Ворохті, який збудовано у 1895 році, за часів Австро-Угорщини, та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до мальовничої вершини гори Драгобрат — найвищого гірськолижного курорту Українських Карпат", — йдеться у повідомленні.

Коли та звідки ходитиме "Буковельський експрес"

"Буковельський експрес" відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.

Експрес курсуватиме щодня від 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

Сучасний поїзд українського виробництва

На маршруті "Буковельского експреса" використовується сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який АТ "Укрзалізниця" придбано нещодавно.

У складі дизель-поїзда 3 вагони — 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільного населення.

Раніше аналогічний поїзд було запущено на маршруті Одеса — Ізмаїл, ще два поїзди — на маршрутах Попасна — Харків, Харків — Суми — Ворожба — Харків та Коломия — Ківерці.

Карантинні обмеження: сертифікат чи негативний тест на коронавірус

Для проїзду "Буковельським експресом", як і іншим залізничним транспортом, пасажири повинні мати:

результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години;

на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці ї (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія")№

ї (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія")№ або документ про одужання від коронавірусу SARS-CoV-2 (у застосунку "Дія").

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала ще 5 нових вагонів українського виробництва.

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