Була голодна, хвора та брудна: у Хмельницькій області у матері забрали дитину

Була голодна, хвора та брудна: у Хмельницькій області у матері забрали дитину

Дитина потребувала негайної госпіталізації.

В одному із сіл Хмельницької тергромади, під час відвідування сім'ї, яка перебуває на обліку соціальних служб, правоохоронці вилучили хвору дитину у матері. Дитина перебувала у холодному будинку та потребувала негайної госпіталізації.

Про це повідомили у секторі ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції.

"Під час візиту до однієї із сімей було виявлено дитину в холодному будинку, брудну, голодну та хвору, яка потребувала негайної госпіталізації. В результаті дитину вилучено та направлено на медичне обстеження до Хмельницької міської дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Лишила дітей у таборі безхатьків: горе-мати знайшлась, а потім знову зникла

Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

А у Херсонській області від горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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