Була людиною з великим серцем: у Брюховичах померла мама Кузьми Скрябіна

Сьогодні, 23 вересня, у Брюховичах Львівської області з життя пішла мама Кузьми Скрябіна – Ольга Кузьменко. Їй було 76 років.

Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна. Інформацію "Сніданку з 1+1" підтвердили рідні.

У фонді наголосили, що Ольга Михайлівна була чудовою і душевною людиною, яка мала велике серце. Для усіх це дуже важка втрата.

"Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Ми будемо сумувати", – зазначається у повідомленні.

Зробила сина тим, ким він є

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв, який був близьким з Ольгою Михайлівною, на своїй фейсбук-сторінці відзначив, що не стало сильної та принципової жінки. Вона понад усе любила свого сина і зробила його тим, ким він є.

"Ольга Михайлівна все називала своїми іменами, несмак – несмаком, лінь – лінню, негідника – негідником, талант – талантом. Широкий світ, стьоб рагулізму і лицемірства – це у Кузьми від неї", – констатував Гордєєв.

Ольга Михайлівна та Єгор Гордєєв

Журналіст додав, що колись Ольгу Михайлівну запитали, чому вони з Віктором Кузьмічем не народили ще дитину. "Вона підійняла брови і, наче фіксує, дощ чи сніг за вікном, з подивом "нащо, якщо у мене є Андрій". Співчуття рідним. Вічна пам'ять, народна мама!", – підсумував він.

Раніше мати Андрія Кузьменка коментувала розслідування щодо загибелі сина. Вона стверджувала, що не має наміру підіймати кримінальну справу. "Той, хто це зробив, він до сьомого коліна буде розплачуватися", – наголосила жінка.

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