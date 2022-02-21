"Була на прийманні у травматолога": у Вінницькій області загадково зникла жінка з п'ятьма дітьми (фото)

До свого зникнення жінка відвідувала лікаря.
У Вінницькій області розшукують 36-річну жінку, яка вийшла з дому з 5 дітьми і зникла.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.
"Поліція Вінниччини розшукує 36-річну Ярченко Вікторію Володимирівну, жительку села Немія Могилів-Подільського району. 15 лютого близько 8.00 години жінка разом із своїми дітьми: 15-річною Кароліною, 13-річним Олександром, 9-річною Віталіною, 7-річною Діаною та двомісячним Дмитром залишила місце проживання та до теперішнього часу їх місцезнаходження невідоме. Мобільні телефони розшукуваної та її дітей вимкнені", - повідомляють у поліції.
Прикмети зниклої: зріст близько 165 см., середньої тілобудови, темне довге волосся.
Правоохоронці звернулися до громадян, які мають інформацію про місцеперебування зниклої жінки та її дітей, повідомити у поліцію за телефонами (068) 012 90 68, (097) 556 16 91 (04337) 6 52 02 або 102.
У Мережі користувачі говорять, що жінка пішла з дому з дітьми не просто так:
- Вона певно втікла з дітьми, і навряд чи хоче щоб її знайшли. І всі п'ятеро дітей пішли за мамою як один - це теж показник, що не все так просто в цій історії.
- Якщо це так, їй просто треба повідомити поліцію, що жива, здорова і з дітьми все гаразд, щоб припинився розшук. Поліція її не затримуватиме чи повертатиме назад, але за заявою про зникнення відкривається провадження.
- Можливо, не треба шукати?
- Так, саме не від хорошого життя жінка переховується, тому що ще 14 лютого була на прийманні у травматолога.
- Я з нею працювала вона казала що чоловік бив дуже і давно хотіла втекти.
Нагадаємо, що у Херсонській області зниклу 15-річну дівчину поліцейські розшукали за 7 кілометрів від місця зникнення. З дівчиною все добре.
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