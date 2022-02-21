"Була на прийманні у травматолога": у Вінницькій області загадково зникла жінка з п'ятьма дітьми (фото)

"Була на прийманні у травматолога": у Вінницькій області загадково зникла жінка з п'ятьма дітьми (фото)

До свого зникнення жінка відвідувала лікаря.

У Вінницькій області розшукують 36-річну жінку, яка вийшла з дому з 5 дітьми і зникла.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

"Поліція Вінниччини розшукує 36-річну Ярченко Вікторію Володимирівну, жительку села Немія Могилів-Подільського району. 15 лютого близько 8.00 години жінка разом із своїми дітьми: 15-річною Кароліною, 13-річним Олександром, 9-річною Віталіною, 7-річною Діаною та двомісячним Дмитром залишила місце проживання та до теперішнього часу їх місцезнаходження невідоме. Мобільні телефони розшукуваної та її дітей вимкнені", - повідомляють у поліції.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см., середньої тілобудови, темне довге волосся.

Правоохоронці звернулися до громадян, які мають інформацію про місцеперебування зниклої жінки та її дітей, повідомити у поліцію за телефонами (068) 012 90 68, (097) 556 16 91 (04337) 6 52 02 або 102.

У Мережі користувачі говорять, що жінка пішла з дому з дітьми не просто так:

Вона певно втікла з дітьми, і навряд чи хоче щоб її знайшли. І всі п'ятеро дітей пішли за мамою як один - це теж показник, що не все так просто в цій історії.

Якщо це так, їй просто треба повідомити поліцію, що жива, здорова і з дітьми все гаразд, щоб припинився розшук. Поліція її не затримуватиме чи повертатиме назад, але за заявою про зникнення відкривається провадження.

Можливо, не треба шукати?

Так, саме не від хорошого життя жінка переховується, тому що ще 14 лютого була на прийманні у травматолога.

Я з нею працювала вона казала що чоловік бив дуже і давно хотіла втекти.

Нагадаємо, що у Херсонській області зниклу 15-річну дівчину поліцейські розшукали за 7 кілометрів від місця зникнення. З дівчиною все добре.

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