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Була не пристебнутою: подробиці загибелі 6-місячної дитини в масштабній ДТП у Харківській області (фото)

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Була не пристебнутою: подробиці загибелі 6-місячної дитини в масштабній ДТП у Харківській області (фото)

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. 

Поблизу селища Іванівка Чугуївського району Харківської області 29 грудня в ДТП загинула 6-місячна дитина, її 42-річну матір госпіталізували. 

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. 

За даними правоохоронців, аварія сталась о 11:56. Водійка Toyota не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та врізалась в автомобіль "Газель". Через це на місці аварії загинула 6-місячна дитина водійки легкового автомобіля, 42-річну жінку госпіталізували.

Через аварію вантажівка MAN отримала механічні пошкодження. 

© Відділ комунікації поліції Харківської області
Відділ комунікації поліції Харківської області

У поліції повідомили, що 6-місячна дитина була на задньому сидінні автомобіля Toyota. Дівчинка була непристебнута ременем безпеки. 

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. 

© Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області
Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо:

  • У Харківській області на трасі М-03 сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті загинуло немовля, яке перебувало в одному з авто.
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