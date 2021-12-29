Була не пристебнутою: подробиці загибелі 6-місячної дитини в масштабній ДТП у Харківській області (фото)

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.
Поблизу селища Іванівка Чугуївського району Харківської області 29 грудня в ДТП загинула 6-місячна дитина, її 42-річну матір госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
За даними правоохоронців, аварія сталась о 11:56. Водійка Toyota не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та врізалась в автомобіль "Газель". Через це на місці аварії загинула 6-місячна дитина водійки легкового автомобіля, 42-річну жінку госпіталізували.
Через аварію вантажівка MAN отримала механічні пошкодження.
У поліції повідомили, що 6-місячна дитина була на задньому сидінні автомобіля Toyota. Дівчинка була непристебнута ременем безпеки.
Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.
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- У Харківській області на трасі М-03 сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті загинуло немовля, яке перебувало в одному з авто.