Була не пристебнутою: подробиці загибелі 6-місячної дитини в масштабній ДТП у Харківській області (фото)

Була не пристебнутою: подробиці загибелі 6-місячної дитини в масштабній ДТП у Харківській області (фото)

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Поблизу селища Іванівка Чугуївського району Харківської області 29 грудня в ДТП загинула 6-місячна дитина, її 42-річну матір госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними правоохоронців, аварія сталась о 11:56. Водійка Toyota не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та врізалась в автомобіль "Газель". Через це на місці аварії загинула 6-місячна дитина водійки легкового автомобіля, 42-річну жінку госпіталізували.

Через аварію вантажівка MAN отримала механічні пошкодження.

Відділ комунікації поліції Харківської області

У поліції повідомили, що 6-місячна дитина була на задньому сидінні автомобіля Toyota. Дівчинка була непристебнута ременем безпеки.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

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