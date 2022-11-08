"Була неточність": у підприємстві "Антонов" уточнили інформацію про будівництво другої "Мрії"

Про конкретну суму, яка потрібна для побудови другої "Мрії", поки говорити зарано.
У державному підприємстві "Антонов" уточнили поширену інформацію про готовність на 30% другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, який зруйнували росіяни в Гостомелі під час широкомасштабного вторгнення. Насправді, наразі лише розпочалися конструкторські роботи у напрямку будівництва.
Про це йдеться у Twitter підприємства.
"У викладенні інформації з посиланням на в.о. генерального директора ДП "АНТОНОВ" щодо побудови нової "Мрії", поширеною виданням "Bild" та деякими українськими ЗМІ, була допущена неточність. Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку", - йдеться в заяві.
У ДП "Антонов" додали, що за наявною експертною оцінкою, на тепер є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка. У компанії додали, що детальнішу інформацію повідомлять після перемоги України у війні.
"Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. Більше інформації буде після перемоги", - підсумували на підприємстві.
Знищення окупантами РФ АН-225 "Мрія" у Гостомелі
Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" армія РФ спалила у лютому, коли бомбардувала аеропорт в Гостомелі Київської області. В Укроборонпромі тоді повідомили, що Україна докладе усіх зусиль, щоб за будівництво нового літака заплатила держава-агресорка.
"Росія знищила нашу "Мрію". Але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу", - заявляв тоді голова МЗС Дмитро Кулеба.
Як заявила СБУ згодом, співробітники державного підприємства "Антонов" могли співпрацювати з російськими окупантами.
СБУ, яка встановлює всі дані знищення літака АН-225 "Мрія" і зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило всіх заходів для його збереження, у травні заявила, що службові особи не вжили належних заходів до збереження судна.
А командир екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити літак.
Своєю чергою, у ДП "Антонов" відповіли, що заява командир екіпажу ґрунтується винятково на його особистих думках та оціночних судженнях.
У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.
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