"Була однією з кращих", навчав військових та поліцію: що розповідають колеги і друзі про загиблих під час вибуху авто у Дніпрі

"Була однією з кращих", навчав військових та поліцію: що розповідають колеги і друзі про загиблих під час вибуху авто у Дніпрі

За словами колег Дар'ї, її смерть — це втрата для всієї системи МВС.

Колеги-журналісти, керівництво МВС і ДСНС України висловлюють слова співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю прессекретарки ДСНС в Дніпропетровській області Дар'ї Гречіщевої та члена громадської організації "Український Легіон" Олексія Кавлака.

ТСН.ua зібрав, що розповідають колеги і знайомі загиблих.

Надійний друг і професіонал

Колеги Дар'ї в Головному управлінні ДСНС України характеризують її як надзвичайно чуйну, добру і активну людину, яка ніколи не боялася експериментувати. Підлеглі Дар'ї, завдяки її цілеспрямованості, завжди відрізнялися професіоналізмом і тягою до подолання всіляких труднощів.

“Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ — одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Як керівник Дар'я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління”, — розповіли в ДСНС України.

Велика втрата для системи МВС

“Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула капітан служби цивільного захисту Дар’я Гречіщева. Вона керувала Відділом зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області. Це важка втрата не лише для рідних, а й для всіх працівників системи МВС. Світла пам'ять, Даріє. Ти назавжди залишишся в наших серцях”, — висловили слова співчуття в пресслужбі МВС України.

Приклад для всіх, хто живе Службою порятунку

У Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області повідомили, що Дар’я за роки роботи на службі стала прикладом для всіх, хто живе Службою порятунку.

“Це Людина з великої літери. Це справжній професіонал своєї справи. Всі представники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області висловлюють найщиріші співчуття всім рідним Дар'ї з приводу тяжкої втрати”, — додали в ДСНС у Дніпропетровській області.

Навчав військових і поліцію

В результаті вибуху іномарки також загинув член громадської організації "Український Легіон" Олексій Кавлак. За словами колег, він займався навчанням військових і поліцейських.

“Сьогодні вранці загинув Олексій Кавлак "Змій". Член Ради ГО "Український Легіон", інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту "Aid Brothers", інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту "Нащадки Вільних". Навчав військових, навчав поліцію, навчав цивільних людей. Останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в місті Дніпро”, — підкреслили в громадській організації "Український Легіон".

Нагадаємо, що під час вибуху загинув і Олексій Кавлак. Чоловік керував і був власником тренінгового центру Aid Brothers.

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