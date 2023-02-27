Була під завалами 205 годин: у ДСНС розповіли, як врятували жінку на 9 день після землетрусу в Туреччині

Жінка віком приблизно 30 років провела під завалами 9 днів, коли температура коливалась від −2 до +15 градусів, і вижила.

Український загін рятувальників під час своєї місії у Туреччині врятував 1 людину та деблокував тіла 58 загиблих внаслідок землетрусу.

Як розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Ukraine Media Center, на дев’ятий день пошуково-рятувальних робіт у Туреччині український зведений загін ДСНС знайшов та врятував живу жінку віком приблизно 30 років. Вона провела під завалами 205 годин, при перепадах температур від −2 до +15 градусів, і вижила

"Двоє наших рятувальників піднялись на завал і почули звук, схожий на стогін. Відразу оголосили хвилину тиші. Запустили кінолога з собакою — собака могла чітко дати місце, де могла перебувати людина. Рятувальники почали працювати саме там. За допомогою спеціальних інструментів вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню. Це був захват, тому що наші відпрацювали дуже грамотно, дуже чітко. Туреччина була шокована, тому це двісті п'ята година, вони по годинах рахували ліквідацію наслідків землетрусу. Для нас це було теж диво", — розповів Хорунжий.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Кількість жертв перевищила 50 тис., рятувальники продовжують роботу.

18 лютого у поруйнованій землетрусом турецькій провінції Кахраманмараш знову відбулися підземні поштовхи. Однак вони були не такі потужні, які ті, що призвели до страшних руйнувань і смертей 6 лютого.

Вже 20 лютого в турецькій провінції Хатай знову сталися одразу два землетруси, які пошкодили будинки. Загинули щонайменше 6 людей, ще майже 300 постраждали.

В країна надалі зберігається небезпека повторних землетрусів.

Читайте також: