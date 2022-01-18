"Була по шию в воді, а глина затягувала": у Краматорську дитина ледь не втопилася у ямі, яку залишили комунальники

"Була по шию в воді, а глина затягувала": у Краматорську дитина ледь не втопилася у ямі, яку залишили комунальники

Хлопчик впав у яму з водою і не міг вибратися.

У Краматорську Донецької області мало не загинула дитина в ямі, яку викопали комунальні служби міста. Дитину врятували перехожі.

Про це повідомляють "Новини Краматорська".

У Краматорську Донецької області хлопчик впав у яму, яку розрили і залишили працівники КПП "Краматорський водоканал". Дитина не могла самостійно вибратися із ями, яка була залита водою. На щастя, дві жінки, які проходили повз, почули крики хлопчика і прийшли на допомогу.

"Ми з жінкою підбігли, коли він уже тонув. Там глибоко, дитина була по шию у воді. Ледве витягли, тому що він вже до пояса був у глині, м'який шар глини його затягував", - розповідає одна з учасниць із порятунку дитини.

Жінки допомогли дістатися дитині додому і так розхвилювалися, що не викликали поліцію.

У КПП "Краматорський водоканал" про подію дізналися від журналістів, говорять, що яму одразу засипати не змогли, але розміщували загороджувальну стрічку, яку вже хтось зірвав.

"Засипати яму ми одразу не можемо. Після проведення ремонтно-відновлювальних робіт проводиться випробування ділянки, присипка землею і якщо течі немає, то відремонтована ділянка засипається землею. Зі свого боку наші співробітники завжди обтягують небезпечну ділянку сигнальною стрічкою", - розповіли в адміністрації підприємства КПП "Краматорський водоканал".

На офіційній сторінці підприємства, де вони звітували про ремонтні роботи на фото видно, що ця ділянка дійсно була обтягнута сигнальною стрічкою.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на робітника впала стріла крана з бетонною плитою.

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