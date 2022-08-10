"Була серйозна детонація": у командуванні Повітряних ЗСУ розповіли, що розміщувалося на знищеному аеродромі окупантів в Криму

Постраждали літаки та вибухнув склад завіаційного озброєння.

Про це ТСН розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це - військовий аеродром. Там окупанти розміщували літаки Су-30 СМ, також були інші літаки. Навіть є супутникові знімки, де видно, що там стояли ще літаки Су-24, розвідники, Іл-76 та інша авіаційна техніка. Цей аеродром має також закопаний авіаносець, він називається "Нитка". Там навчають корабельну авіацію сідати і причіплятися спеціальним крюком за трос - така собі імітація посадки на корабельну палубу. Будь-який аеродром, який розташований на підльоті до України, є небезпечним. З цього аеродрому постійно, щодоби злітали літаки окупантів. Вони перебувають в небі довкола України фактично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки і екіпажі. Виведення з ладу аеродрому - це добре, а якщо там було знищено ще з десяток літаків - це взагалі маленька перемога", - говорить Юрій Ігнат.

Він додав, що протягом останніх 3 місяців літаки РФ не залітали в радіус дії української системи ППО, але мали на собі протирадіолокаційні ракети. Також за його інформацією, в Криму ще є близько 5 подібних аеродромів.

"За вибухом, які ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів - склад авіаційного озброєння , тому що була серйозна детонація, значить склад таки було уражено. Уражено літаки Су-34, Су - 24, можливо, вертольоти", - резюмував речник Повітряних сил ЗСУ.

Усе про "бавовну" в Криму: Юрій Ігнат - про аеродроми, авіацію та ППО ворога

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