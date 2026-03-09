"Була щирою, світлою дитиною": у Харкові обстріл РФ забрав життя 13-річної юннатки, її мами та бабусі

Під час атаки на Харків 7 березня загинула 13-річна Єлизавета Полянська та її родина. / © Харківський зоопарк | Facebook

У ніч проти 7 березня внаслідок чергового ракетного удару російських військ по Харкову загинула восьмикласниця Єлизавета Полянська. Разом із 13-річною дівчинкою під уламками власного дому загинули її мати та бабуся. Батько дитини наразі захищає Україну в лавах Збройних сил.

Про це повідомили у Харківському зоопарку.

Загибла школярка навчалася у 8 класі ліцею №16 та була активною вихованкою гуртка юних натуралістів при Харківському зоопарку. За словами педагогів, любов до біології дівчинці прищепила вчителька, яка сама свого часу пройшла шлях юннатки. У зоопарку Лізу згадують як надзвичайно світлу дитину, яка щиро піклувалася про тварин.

«Ліза була щирою, світлою дитиною, допитливою і доброю. Вона дуже любила тварин і щиро раділа кожній зустрічі з нашими підопічними. У її очах завжди було багато інтересу, тепла і щирої любові до живого світу», — поділилися спогадами працівники зоопарку.

Трагедія забрала життя одразу трьох поколінь однієї сім’ї. Разом із Єлизаветою загинула її мати, Яна Полянська, яка працювала завідувачкою бібліотеки, та бабуся, Олена Радзієвська, колишня директорка банківського відділення.

За даними меморіального проєкту «Їх убила Росія», родина перебувала вдома у момент влучання ворожої ракети. Цей удар став черговим свідченням цілеспрямованого терору проти цивільного населення Харкова, що продовжує забирати життя талановитих дітей та їхніх близьких.

Атака на Харків 7 березня

Нагадаємо, нічна атака на Харків 7 березня забрала життя цивільних мешканців, серед яких — педагоги та школярі. У власному будинку загинула вчителька початкових класів ліцею №6 разом зі своїм сином, учнем другого класу. Також відомо про загибель учениці восьмого класу ліцею №16, яка стала жертвою обстрілу разом зі своєю матір’ю.

Внаслідок ракетного удару було зруйновано під’їзд будинку — від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.