Була у розшуку за грабіж та насильство: що відомо про бабусю померлого у Черкасах 7-річного хлопчика

Була у розшуку за грабіж та насильство: що відомо про бабусю померлого у Черкасах 7-річного хлопчика

51-річна жінка фігурувала у декількох кримінальних провадженнях.

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який перебував у термінальній комі після дивного травмування. Його бабусі Вікторії Лясовій вручили підозру через залишення дитини в небезпеці і взяли під варту на 60 діб.

ТСН.ua розповідає, що відомо про бабусю хлопчика, яка перебуває під слідством і яка вже раніше мала проблеми із законом.

Вікторія Лясова - не рідна бабуся померлого Андрійка. Хлопчик їй не рідний онук, а син невістки від попереднього шлюбу.

Останнім часом жінка доглядала за хлопчиком та його трирічною сестрою, донькою вже свого сина. Батьки залишили дітей на бабусю, бо поїхали на лікуванні до Києва, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

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24 серпня 7-річного Андрійка госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні. У нього були пролежні, важка травма голови, а також відсутні частини вух та статевих органів. Весь цей час дитина перебувала у термальній комі.

До лікарів жінка не зверталася, бо начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

За кілька днів вона побачила хлопчика в ліжку без свідомостіі лише тоді звернулася до медиків.

Згодом Лясовій повідомили про підозру за статтею “залишення в небезпеці”. На суді вона попросила зробити процес закритим. А з журналістами спілкуватись відмовлялась.

За її словами, хлопчик впав із купи цегли, і так отримав травму мозку. Інші пошкодження ніби-то теж завдав собі сам, так пояснювала Лясова правоохоронцям.

Зрештою суд відправив жінку на два місяці в СІЗО. І це не перший її привід.

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Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних провадженнях про грабіж та насильство навіть певний час була в розшуку.

Позивачем в тій справі є сусід Лясової Юрій. Чоловіка покусали собаки і він мав постійні конфлікти з Лясовими через спільний двір. Щоб відгородитись від агресивних сусідів та їхніх собак чоловік поставив паркан і навіть камери спостереження. Але їх кілька разів Лясова зрізала. Багато років сусіди не вітаються одне з одним.

"Антисоціальна особа, яка має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди. Як я можу здороватись з тією людиною, яка мене і дітей моїх обкладає трьохповерховим матом і натравлює на нас собак?", - розповів сусід Вікторії Лясової Юрій Кубанський.

Тільки з 2013 по 2015 рік сім'я Лясових фігурувала у чотирьох кримінальні провадження. Бабуся хлопчика та його названий дід з нелегальним розплідником з приблизно 20 собаками тримала в страху весь район. Собаки неодноразово нападали на сусідів і просто перехожих.

Ще один випадок стався у 2015 році. Тоді чотири середньоазійські вівчарки ледь не загризли маму маленької дитини, яка йшла на роботу через парк. Алабаї повалили жінку на землю і почали шматувати. Врятував потерпілу охоронець парку, натомість господарі собак навіть не викликали швидку.

Зараз Вікторія Лясова перебуває під слідством вже у справі онука. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці кажуть: жінка бачила, що дитині погано, але до медиків не зверталася, а самостійно надавала йому допомогу. Таким чином вона залишила у небезпечному для життя стані та без допомоги травмованого хлопчика, який її потребував.

Слідом за бабусею суд арештував на 60 діб і діда 7-річного хлопчика, чоловіка Вікторії Лясової. Для нього Андрійко теж нерідний онук. Як і Лясовій, йому також загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за залишення дитини у небезпечному для життя стані.

Водночас вітчим хлопчика Станіслав Лясовий заперечує, що Андрійка могла скривдити бабуся, а різноманітну інформацію, яка з’являлася в Інтернеті, назвав маячнею.

"Собаки покусали або там цигарки тушили, або все разом - це фейкова інформація. Реальна інформація була в тому що це був нещасний випадок, що дитина дійсно не була ніким скалічена ні ким катована", - заявив вітчим хлопчика.

Наразі правоохоронці з’ясовуються, за яких обставин Андрійко отримав тілесні ушкодження, а Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряють і повноту виконання батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.

Нагадаємо, 7-річний скалічений Андрійко перебував у комі два тиждні, він помер у неділю, 5 вересня.

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