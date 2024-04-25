"Була велика й детальна доповідь": Зеленський повідомив про три головних питання Ставки зі Шмигалем

Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів, і не лише енергетичних.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Основне питання, що розглядалося, – захист на тлі доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це президент повідомив 25 квітня.

"Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – повідомив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, отримано зведення з фронту.

"Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним", – сказав він.

Третє питання, що розглядалося на Ставці, – контракти.

"Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", – пояснив президент.

Нагадаємо, командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук 25 квітня повідомив, що окупанти розуміють неможливість захоплення Часового Яру і тому намагаються знищити населений пункт.

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