Була відмінницею і прагнула до знань: у виші Харкова розповіли про студентку, яка поцілила у вчителів з арбалета в Полтаві

Була відмінницею і прагнула до знань: у виші Харкова розповіли про студентку, яка поцілила у вчителів з арбалета в Полтаві

У виші збентежені поведінкою своєї студентки, оскільки нападів агресії за нею не помічали.

У Полтаві озброєна арбалетом дівчина зайшла в одну із місцевих шкіл і поцілила у двох вчительок. 19-річна Таїсія Петрова була колишньою ученицею в тій школі, а зараз навчається на психолога у Національному університеті цивільного захисту населення у Харкові.

У виші виданню Newsroom розповіли про те, якою студенткою була полтавська стрільчиня.

Таїсія Петрова вступила до харківського вишу у 2019 році і опановувала професію психолога. Дівчина жила в гуртожитку і вважалася на хорошому рахунку. Через коронавірус студентів відправили на навчання онлайн, тож Таїсія повернулася до Полтави.

Цього року Таїсія перевелася на третій курс. 1 вересня її бачили у виші на святі Першого дзвоника і на парі, а після цього дівчина поїхала додому. Вже 6 вересня педагоги дізналися про події у школі в Полтаві і упізнали у стрільчині відмінницю Таїсію Павлову.

"У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки - адвентисти. Що сталося за час карантину і що спонукало дівчину розстріляти педагогів, неясно", - говорять в університеті.

Зараз студентка перебуває в Полтаві на психіатричному обстеженні. Чи продовжить Таїсія навчання в ЗВО, буде залежати від результатів експертизи.За скоєне дівчині загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що вранці 6 вересня 19-річна Таїсія Петрова зайшла в приміщення школи №11 з арбалетом у руках. Вона вистрілила в одну із вчительок. Зупинити Таїсію намагалася завучка школи з виховної роботи, але дівчина перезарядила арбалет і вистрілила в неї. Болт потрапив в руку жінки. Після цього арбалет у Петрової забрав учень 9-го класу.

Сама ж стрільчиня розповідала, що все це сталося через булінг у школі та тиск на неї з боку вчителів. Постраждалі педагогині дівчину не знали.

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