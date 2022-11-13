"Була, як сонечко, гарна позитивна": росіяни вбили 34-річну прикордонницю з Чернігівщини

На Чернігівщині на колінах провели в останню путь прикордонницю, яку вбили росіяни. Жінці було 34 роки і в неї залишилася донька.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

34-річна Тетяна Виноградська вступила до лав Держприкордонслужби з 2012 року, працювала на паспортному контролі.

Її життя обірвалося на бойовому посту 9 листопада. Того дня російські окупанти знову обстріляли прикордонний пункт пропуску на Чернігівщині. Молода жінка отримала смертельне осколкове поранення.

Фото: Держприкордонслужба України

Рідні, близькі та колеги відгукуються про загиблу Тетяну, як про позитивну людину, яка завжди посміхалася і налаштовувала на позитив інших.

"Вона була як сонечко – гарна, позитивна, завжди з посмішкою. Такою і залишиться, але тепер тільки в спогадах", - написали про загиблу колегу у Держприкордонслужбі.

Фото: Держприкордонслужба України

Чоловік Тетяни - також військовослужбовець. У подружжя є 13-річна донька.

Нагадаємо, що в Україні на війні загинув доброволець із Японії. Інформацію про його смерть підтвердив уряд Японії.

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