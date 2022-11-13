"Була, як сонечко, гарна позитивна": росіяни вбили 34-річну прикордонницю з Чернігівщини

У Чернігівській області попрощалися із загиблою прикордонницею.
На Чернігівщині на колінах провели в останню путь прикордонницю, яку вбили росіяни. Жінці було 34 роки і в неї залишилася донька.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
34-річна Тетяна Виноградська вступила до лав Держприкордонслужби з 2012 року, працювала на паспортному контролі.
Її життя обірвалося на бойовому посту 9 листопада. Того дня російські окупанти знову обстріляли прикордонний пункт пропуску на Чернігівщині. Молода жінка отримала смертельне осколкове поранення.
Рідні, близькі та колеги відгукуються про загиблу Тетяну, як про позитивну людину, яка завжди посміхалася і налаштовувала на позитив інших.
"Вона була як сонечко – гарна, позитивна, завжди з посмішкою. Такою і залишиться, але тепер тільки в спогадах", - написали про загиблу колегу у Держприкордонслужбі.
Чоловік Тетяни - також військовослужбовець. У подружжя є 13-річна донька.
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