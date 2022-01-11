"Була завжди привітна і добра": у моторошній ДТП у Мелітополі разом з чоловіком загинула юристка Центру БВПД

Жінці був 31 рік.
У Мелітополі Запорізької області на центральному проспекті трапилася страшна ДТП, в якій загинули двоє - чоловік і дружина. Чоловік працював у поліції, а дружина була юристкою центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Співчуття родині загиблої колеги висловили у Мелітопольському місцевому центрі з надання БВПД.
"У ДТП загинула наша колега, начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання БВПД наш друг, наставник Інна Єлісеєва, разом зі своїм чоловіком Іваном. Важко повірити, що таке могло статися. Інна була завжди привітна, життєрадісна, гарна, добра, для всіх нас це - велика втрата. Спочивайте з миром", - написали на сторінці Центру.
Чоловік Інни Іван був інспектором відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління поліції. Чоловікові було 36 років, його дружині - 31. У пари залишився 7-річний син.
Нагадаємо, що у Запорізькій області автомобіль на швидкості влетів у дерево. Легковик розірвало на частини, загинуло двоє людей.
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