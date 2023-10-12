"Була змова президента Клінтона і президента Єльцина": Кулеба в "Мосейчук+" – про залаштунки Будапештського меморандуму та стратегію США щодо Росії

Цієї пʼятниці, 12 жовтня, о 21:45 "1+1 Україна" покаже новий випуск "Мосейчук+" – авторського проєкту Наталії Мосейчук. На глядачів чекають відверті історії про українців – людей, які впливають на долю нашої країни, які своїми вчинками рухають країну вперед і визначають її майбутнє. Проєкт можна подивитися також на YouTube-каналі Наталії Мосейчук і платформі Київстар ТБ.

В наступному випуску ведуча відвідає аеропорт "Гостомель" та відверто поспілкується з нашим українським державним діячем і дипломатом, членом РНБО та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У відвертій розмові з Наталією Мосейчук він розповість, чому влада не попередила народ про повномасштабне вторгнення, також про війну в Ізраїлі, чи дійсно Байден і Путін поділили світ та про що наша війна насправді. Також Дмитро Кулеба з Наталією Мосейчук порушили тему, яка досі обурює багатьох українців, – підписання Україною Будапештського меморандуму.

"Будапештський меморандум – це була історична помилка двох сторін, тодішнього керівництва Сполучених Штатів і тодішнього керівництва України. Я знаю сто аргументів з українського боку, чому ми не могли втримати ядерний арсенал. Але я з ними не погоджуюся. Була змова президента Клінтона і президента Єльцина позбавити Україну ядерної зброї", – підкреслив Дмитро Кулеба.

Також у зв’язку з тим, що американські конгресмени звернулися до Байдена з питанням неспроможності досягнення перемоги в Україні, Наталія Мосейчук поцікавилася у міністра, чи є у Сполучених Штатів Америки хоча б якась стратегія.

"У Сполучених Штатів є стратегія, що вони роблять в Україні, але немає стратегії, що робити з Росією", – відверто відповів Кулеба.

Яким був стан військово-політичного керівництва в перші дні повномасштабного вторгнення та як президент Німеччини Штайнмаєр пережив свій перший авіаналіт у Чернігівській області – дивіться вже цієї пʼятниці в новому випуску "Мосейчук+" о 21:45 на телеканалі "1+1 Україна".