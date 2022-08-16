"Була знищена ще 2017 року": Шойгу відкараскався від використання росіянами хімічної зброї в Україні

Тут звинувачення на свою адресу про використання хімічної зброї назвали абсурдними.

Про це заявив на Х Московській конференції з безпеки міністр оборони РФ ЗС Сергій Шойгу.

"Нагадаю, що, на відміну від США, така зброя була повністю знищена в нашій країні ще 2017 року у межах виконання міжнародних зобов'язань. При цьому провокації з використанням отруйних речовин стали візитівкою спонсорованих Заходом так званих громадських організацій на кшталт 'Білих касок' у Сирії", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, що правозахисна організація Human Rights Watch фіксувала чисельні факти застосування касетних боєприпасів Росією по українських містах.

Для ураження Центральної міської лікарні міста Вугледар Росія використала балістичну ракету серії 9М79 “Точка” з касетною боєголовкою 9Н123.

Так, у липні лише за одну добу Росія 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, артилерії, ЗРК С-300,ракет, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

Російська авіація застосовувала і осколково-фугасно-запалювальні авіабомби ОФЗАБ-500, зокрема під час обстрілів Чернігова. Це підтвердив сам пілот збитого над Черніговом Су-34 майор ЗС РФ.

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