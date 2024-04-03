Булгаков – символ російської імперської політики, а пам'ятники йому – пропаганда: висновок УІНП

Михайло Булгаков, попри українське коріння, був імперцем та українофобом за світоглядом.

Об'єкти, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову в Україні, – є символами російської імперської політики, а їхнє подальше перебування в публічному просторі несе пропагандистський характер.

Про це пишуть експерти Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Там зауважили, що попри те, автор російськомовних романів "Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Біла гвардія" та інших народився і тривалий час жив в Києві, його родина була вихідцями з Орловської губернії, а сам Булгаков – був імперцем та українофобом за світоглядом.

"Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму", - йдеться у фаховому висновку експертів УІНП.

Експерти також зауважили, що антигуманний дискурс оповідання Булгакова "Я убил" (1926 року) повністю резонує з наративами нинішніх кремлівських пропагандистів – Дугіна, Соловйова, Скабєєвої та є прототекстом сьогоднішніх закликів до нищення українців.

"Оповідання містить ідеологію фашизму: пораненого військового лікаря-українця лише за його національну приналежність вбиває персонаж-лікар, альтер еґо Булгакова. Автор, лікар за фахом, художньо смакує момент вбивства та, керуючись ідеєю етноциду, доводить абсурдну тезу: лікарську присягу, кодекс Гіппократа можна переступити", - йдеться в аналізі творів російського письменника.

Михайло Булгаков і його оточення не визнавали існування української мови.

Російський письменник упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією.

"З огляду на викладене вище, об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені російському письменнику М. А. Булгакову (1891–1940), відповідно до частини першої статті 2 Закону містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені М. А. Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики", - резюмували в Українському інституті національної пам'яті.

Нагадаємо, росіяни готують так званий "закон" про заборону української літератури на тимчасово окупованих територіях.

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