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“Були б на території Росії”: Зеленський пояснив, чи хоче Україна воювати

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Були б на території Росії”: Зеленський пояснив, чи хоче Україна воювати

Президент Зеленський під час візиту до Болгарії пояснив, що Україна не має жодного бажання воювати / Фото: Associated Press

Український лідер наголосив, що Україна просить військову допомогу, щоб вижити у протистоянні агресії РФ.

У четвер, 6 липня, під час візиту до Болгарії президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не має жодного бажання воювати і навів переконливий аргумент.

Про це він говорив на пресконференції для місцевих журналістів.

"Якщо б ми хотіли воювати, ми були би на території Росії. Ми хочемо просто вижити і тому просимо про допомогу", - заявив український лідер.

Раніше президент Зеленський повідомив, що метою його переговорів у Болгарії з премʼєр-міністром країни Ніколаєм Денковим, президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями та політиками буде оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру". 

Нагадаємо, у зв'язку із візитом українського президента Володимира Зеленського у столиці Болгарії посилили заходи безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
1086
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