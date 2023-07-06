“Були б на території Росії”: Зеленський пояснив, чи хоче Україна воювати

Український лідер наголосив, що Україна просить військову допомогу, щоб вижити у протистоянні агресії РФ.

У четвер, 6 липня, під час візиту до Болгарії президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не має жодного бажання воювати і навів переконливий аргумент.

Про це він говорив на пресконференції для місцевих журналістів.

"Якщо б ми хотіли воювати, ми були би на території Росії. Ми хочемо просто вижити і тому просимо про допомогу", - заявив український лідер.

Раніше президент Зеленський повідомив, що метою його переговорів у Болгарії з премʼєр-міністром країни Ніколаєм Денковим, президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями та політиками буде оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру".

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