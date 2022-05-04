Були боєприпаси - і немає: під Ізюмом у тилу ворога українські артилеристи знищили колону постачання

Були боєприпаси - і немає: під Ізюмом у тилу ворога українські артилеристи знищили колону постачання

Артилеристи ЗСУ знищили в Харківській області колону забезпечення окупантів.

Колона везла російським загарбникам боєприпаси.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

" Українська артилерія спалила російську колону забезпечення з боєприпасами під Ізюмом. Знищення ворога відбулося в 20 кілометрах від Ізюма на території, яку ворог вважав своїм тилом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке.

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