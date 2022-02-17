Були голодні і недоглянуті: у Харкові через антисанітарні умови проживання у матері забрали двох дітей

Були голодні і недоглянуті: у Харкові через антисанітарні умови проживання у матері забрали двох дітей

На жінку склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.

У Харкові у матері забрали двох дітей. Хлопчики 2 та 4 років жили в антисанітарних умовах.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Вчора, 16 лютого, правоохоронці спільно із соцслужбами відвідали родину в Основ’янському районі міста Харкова. В будинку вони виявили антисанітарні умови, а діти - хлопчики 2 і 4 років були голодні та недоглянуті.

Їх вилучили з родини та доправили до дитячої лікарні для медичного обстеження та надання, у разі необхідності, медичної допомоги.

"Інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що Харкові в матері забрали 12-річного сина, якого жінка не годувала та виганяла з дому, а замість ліжка вкладала спати на підлозі. Про те, що хлопчик голодує, поліцію повідомили сусіди. Виявилось, на обліку в соціальних служб родина не стояла і в яких умовах живе дитина жодне відомство не знало.

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