Були голодні і недоглянуті: у Харкові через антисанітарні умови проживання у матері забрали двох дітей

На жінку склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.
У Харкові у матері забрали двох дітей. Хлопчики 2 та 4 років жили в антисанітарних умовах.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
Вчора, 16 лютого, правоохоронці спільно із соцслужбами відвідали родину в Основ’янському районі міста Харкова. В будинку вони виявили антисанітарні умови, а діти - хлопчики 2 і 4 років були голодні та недоглянуті.
Їх вилучили з родини та доправили до дитячої лікарні для медичного обстеження та надання, у разі необхідності, медичної допомоги.
"Інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що Харкові в матері забрали 12-річного сина, якого жінка не годувала та виганяла з дому, а замість ліжка вкладала спати на підлозі. Про те, що хлопчик голодує, поліцію повідомили сусіди. Виявилось, на обліку в соціальних служб родина не стояла і в яких умовах живе дитина жодне відомство не знало.
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