Були налякані та плакали: у Житомирі горе-мати залишила дітей у квартирі без їжі та нагляду

Були налякані та плакали: у Житомирі горе-мати залишила дітей у квартирі без їжі та нагляду

Поліція розшукує жінку.

Ювенальні поліцейські Житомирського районного відділу поліції отримали повідомлення від працівників служби у справах дітей про те, що в одній із сімей маленькі діти, 8-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, перебувають без батьківського піклування та проживають у неналежних умовах.

Про це повідомили у поліції області.

Поліцейські одразу ж виїхали за вказаною адресою та виявили діток самих у квартирі в антисанітарних умовах, без їжі, вони були сильно налякані та плакали. За наявною інформацією, у такому стані вони перебували близько доби.

Відтак спільно з працівниками служби у справах дітей інспектори сектору ювенальної превенції вилучили дітей із загрозливих умов проживання.

Тепер малюки перебувають у лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Наразі поліцейські встановлюють місце перебування їхньої матері - 28-річної житомирянки, яка перебуває на обліку у соціальних службах. Жінка вже неодноразово потрапляла до поля зору поліцейських і цього разу нестиме адміністративну відповідальність.

ГУНП в Житомирській області

Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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