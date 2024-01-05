Були передбачені "тематичні перевтілення": нові подробиці "голої вечірки" на Закарпатті

Напередодні Мережу облетіло відео "голої вечірки" на Закарпатті.
"Голу вечірку" на Закарпатті організував киянин Андрій Утенков. Дійство відбувалося у період з 27 грудня по 4 січня під назвою "Новорічний Love Camp. Казка казок".
Про це написав журналіст Віталій Глагола.
Що відомо про програму заходу
Як відзначив журналіст, стало відомо, що у програму кемпу входили:
- йога;
- ранкові медитації;
- тілесні вправи;
- ненасильницька комунікація;
- робота з тінню;
- емоційне вивільнення;
- психологічна підтримка у складних процесах;
- чоловічі та жіночі кола;
- тантричні ритуали;
- спільні бані та чани;
- похід у гори;
- тематичні перевтілення.
Мабуть, саме реалізація останнього пункту зображена на ролику, який швидко поширився країною.
Нагадаємо, туристи на екокурорті "Ізкі" влаштували оголену вечірку.
Читайте також: