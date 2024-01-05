Були передбачені "тематичні перевтілення": нові подробиці "голої вечірки" на Закарпатті

"Голу вечірку" на Закарпатті організував киянин Андрій Утенков. Дійство відбувалося у період з 27 грудня по 4 січня під назвою "Новорічний Love Camp. Казка казок".

Про це написав журналіст Віталій Глагола.

Нові подробиці "голої вечірки" на Закарпатті

Що відомо про програму заходу

Як відзначив журналіст, стало відомо, що у програму кемпу входили:

йога;

ранкові медитації;

тілесні вправи;

ненасильницька комунікація;

робота з тінню;

емоційне вивільнення;

психологічна підтримка у складних процесах;

чоловічі та жіночі кола;

тантричні ритуали;

спільні бані та чани;

похід у гори;

тематичні перевтілення.

Мабуть, саме реалізація останнього пункту зображена на ролику, який швидко поширився країною.

Нагадаємо, туристи на екокурорті "Ізкі" влаштували оголену вечірку.

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