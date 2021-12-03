Були тверезими і полювали на лисицю: стали відомі подробиці загибелі патрульного у Чернігівській області

Були тверезими і полювали на лисицю: стали відомі подробиці загибелі патрульного у Чернігівській області

У правоохоронця випадково влучив співробітник ДСНС.

У Чернігівській області під час полювання загинув 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління Максим Тимошенко. Фатальний постріл здійснив його кум - начальник Чернігівського районного управління ДСНС 39-річний Ігор Довгопол.

Також читайте У США мисливець під час полювання випадково застрелив з гвинтівки 11-річну доньку

Про це повідомляє видання "Високий Вал" з посиланням на газету "Гарт".

37-річний правоохоронець помер у ніч проти 29 листопада в реанімації Чернігівської обласної лікарні внаслідок вогнепального поранення у скроню. Його він отримав під час полювання з друзями поблизу села Травневе Городнянської громади. Постріл зробив його кум – начальник Чернігівського районного управління ДСНС 39-річний Ігор Довгопол.

Відомо що на полюванні їх було троє - Максим Тимошенко, Ігор Довгопол та Михайло Сфера. Усі троє чоловіків були родом із Городні, тому вони обрали місцем полювання містину поруч.

Чоловіки мали при собі відстрільні картки та документи на зброю. За попередніми даними, спиртного вони не вживали.

Як розповіли учасники полювання, близько 11:30 за 3 кілометри від Городні Ігор Довгопол зробив постріл з рушниці 12-го калібру у лисицю. Одна з дробинок картечі влучила у голову Максима Тимошенка.

Є припущення, що він змінив позицію на полюванні. Також не виключають, що дробина могла зрекошетити, оскільки на автомобілі, біля якого перебував поранений, ушкоджень від дробу не виявили.

У загиблого Максима Тимошенко залишилися дружина Олена та 13-річна донька Єлизавета.

Обставини трагедії з'ясовує Державне бюро розслідувань. Відкрили провадження за ч.1 ст.119 КК (вбивство з необережності), яка передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Повідомити про підозру Ігорю Довгополу мають найближчим часом.

Нагадаємо, що у Харківській області під час полювання був поранений 60-річний чоловік. Його випадково поцілив напарник.

Читайте також: