"Були шоковані і в паніці": свідок розповіла подробиці стрілянини у Дніпрі

"Були шоковані і в паніці": свідок розповіла подробиці стрілянини у Дніпрі

За словами жінки, до неї в дім просилися кілька військовослужбовців, які були на "Південмаші".

У Дніпрі місцева жителька стала свідком наслідків стрілянини на території "Південмашу". Вона бачила, як налякані розстрілами військові втікали від куль Артемія Рябчука.

Про це жінка розповіла ВВС News.

Як розповідає жінка, її будинок розташований поруч із прохідною завода "Південмаш". О 3:40 вони почули, як в їхні двері хтось стукає. Мешканці квартири підійшли до домофона і почули, що про допомогу просять люди, які назвалися "військовими з прохідної "Південмашу" і попросили допомогти, бо в них поранені.

"Допоможіть, у нас поранені!" Я спитала, чи викликали вони швидку і поліцію. На що він сказав: "Яка швидка і яка поліція! Вони продовжували стукати до різних сусідів, їм хтось відчинив", - говорить жінка.

За словами жінки, вона сама викликала поліцію та швидку.

Як виявилося згодом, до будинку справді прийшли п'ятеро військових, які тікали від стрілка. Один з них мав поранення в руку.

Поліція прибула за кілька хвилин, за ними швидка і надали допомогу пораненому.

"Він був притомний, сам пересувався, в нього було поранення в руку. Він втратив небагато крові".

Самі військові були дуже перелякані, і не зовсім розуміли, що відбулося:

"Вони були шоковані, в паніці і нічого адекватно пояснити не могли. Тільки те, що їхній товариш ні з того ні з сього "почав шмаляти по нас на прохідній", - переповідає жінка.

Нагадаємо, що первинний психологічний стан 20-річного стрільця у фахівців питань не викликав. Проте невдовзі комісія знову перевірятиме психічний стан Рябчука в момент видачі йому бойової зброї.

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