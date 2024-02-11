“Були великою родиною”: Сирський представив нового командувача Сухопутних військ

Новий головком ЗСУ заявив, що у нього не було інших пропозицій на цю посаду.

У неділю, 11 лютого, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

"Ми з Вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом вами. Війна показала, що все що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно”, - сказав під час представлення головнокомандувач ЗСУ.

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Олександр Сирський зауважив, що коли президент поцікавився, хто буде командувати Сухопутними військами, у нього інших кандидатур навіть не було.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк подякував за довіру та висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає Перемогу.

"Ми зробимо усе, щоб бути опорою для Вас. Щоб Ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська. Разом — ми є силою та ключем до Перемоги України", — відзначив у зверненні до головнокомандувача ЗСУ та до особового складу генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначив генерал-лейтенант Олександра Павлюка.

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