"Були виявлені серйозні зловживання": очільник МВС розповів про розслідування загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

За попередньою версією слідства, Костянтин Павлов скоїв суїцид.

Правоохоронці продовжують розслідування загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньо, це було самогубство, оскільки слідством встановлені факти серйозних зловживань у місті.

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Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, хоч би як хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", - сказав глава МВС.

Він додав, що жодного тиску на слідство у цій справі немає, а інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання. Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі - мер", - розповів Монастирський.

Нагадаємо, що міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його заміського будинку 15 серпня. Поруч з ним був мисливський карабін "Сайга", який належав покійному меру. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Слідство розглядає три основні версії події - убивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

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