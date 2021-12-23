Булінг у школі: у Херсонській області учень плював у дітей та ігнорував вчителів

У ситуацію втрутилася поліція.
У Херсонській області ювенальні поліцейські склали протокол за булінг на батьків учня 4 класу, який кривдив однокласників.
Про це повідомили у поліції регіону.
До поліції звернулася жителька Бериславського району. Жінка повідомила, що у школі однокласник кривдить її 10-річного сина. Після перевірки інформації, спілкування з учнями та педагогами факт булінгу підтвердився.
З’ясувалося, що від цькування потерпав не лише син заявниці, а й інші учні класу. Хлопець штовхав дітей, плювався у них, словесно ображав та систематично провокував конфлікти.
Вчителі пояснили, що булер агресивно поводився з усіма дітьми, на зауваження вчителів не реагував. Вони пpoвoдили виxoвну poбoту з дитиною, але ситуація не змiнилacя.
На одного з батьків кривдника складено адміністративний протокол за ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" КУпАП.
Нагадаємо, що у Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у застосуванні сили. Педагогиня все заперечує. А у садку кажуть: у неї бездоганна репутація.
Читайте також: